Brent petrolün varil fiyatı 86,54 dolar

Brent Petrol Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed’in Aralık ayında faiz artışında yavaşlamaya başlayacağını açıklaması, piyasalarda risk iştahını artırdı.Bunun yanında dün 84 dolar civarında işlem gören Brent petrol yükselişe geçti. Brent petrol sabah 09.00'da 86,54 dolardan güne giriş yaptı. Düne göre Brent petrol bir parça yükselirken, aynı dakikalarda WTI Teksas petrolü de yükselişteydi. Teksas petrolü de 80 doların üzerine çıkarak, 80,25 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon varilin üzerinde düşüş tahmen edildiğini açıklamıştı.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 85,01 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 84,20 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.