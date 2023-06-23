Brexit'in 7'nci yılı. İngilizler pişman

Son yapılan ankete göre halkın yüzde 56'sı Brexit'in yanlış olduğunu düşünüyor.

Brexit sürecinde İngiltere'de siyasi krizler yaşandı. AB ile anlaşma sağlayamayan eski başbakan Theresa May istifa etti. Yerine gelen Boris Johnson da parlamentodan anlaşmayı geçiremedi. Brexit tarihi üç kez ertelendi.

Johnson, 2019'da erken seçim kararı aldı. Muhafazakar Parti seçimi kazandı ve Johnson Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirdi. İngiltere ve AB arasında ticaret başta olmak üzere yeni ilişkiler belirlenmeye çalışıldı.

AB, bu kadar kısa sürede her konuda anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını söyledi. İngiltere ise 2020 sonunda biten geçiş sürecini uzatmayacağını ve anlaşmasız ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere, Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle 47 yıl önce katıldığı Birlikten fiilen ayrıldığını, 31 Aralık 2020'de yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) Big Ben çanının çalınmasıyla duyurdu. Bu tarih itibarıyla iki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

İngilizler, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. AB üyesi ülkelerin vatandaşları da İngiltere'de ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilme hakkına sahip oldu.

'POLİTİKACILAR VATANDAŞLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

2016 yılında yapılan referandumdan bu yana geçen 7 yıllık sürede, İngiltere'de yaşayanların çoğu, Brexit sürecinin beklentilerini karşılamadığını düşünüyor.

"UK in a Changing Europe" adlı düşünce kuruluşu ve "Public First" adlı anket şirketi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen araştırmaya göre, AB'den ayrılma kararı verenlerin sadece yüzde 18'i bu kararın başarılı olduğunu söylüyor.

Araştırmaya katılanların büyük bölümü ise Brexit'in iyi yönetilmediğini ve politikacıların sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtiyor.

UK in a Changing Europe Direktörü Anand Menon ise yaptığı açıklamada, Brexit'in iyi gittiğine inananların çok az olduğunu, ancak ayrılık yanlılarının çoğunun da sonucu değerlendirmek için erken olduğunu savunduğunu kaydetti.

BREXİT'İ BAŞARISIZLIK OLARAK GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 62

YouGov adlı araştırma şirketinin mayıs ayında yaptığı bir başka ankete göre de İngilizlerin yüzde 62'si Brexit'i "daha çok başarısızlık" olarak nitelendiriyor. Buna karşılık sadece yüzde 9'u "daha çok başarı" dediği Brexit'e olumlu bakıyor.

Ankete katılanların yüzde 20'si "her ikisi de değil" derken, yüzde 9'u ise "fikrim yok" cevabını verdi.

İnternet üzerinden istatistik veriler sunan "Statista" şirketinin haziran ayında yaptığı ankette ise katılımcılara "AB'den ayrılma kararını doğru mu buluyorsunuz?" diye soruldu.

Bu soruya verilen yanıtlara göre, İngiltere'de halkın yüzde 56'sı AB'den ayrılmanın yanlış bir karar olduğunu düşünürken, yüzde 32'si doğru olduğunu ifade etti.