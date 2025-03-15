Brezilya Borsası'nda yükseliş serisi devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya Borsası'nda yükseliş serisi devam ediyor

Brezilya’nın önde gelen borsa endeksi Ibovespa, haftayı yüzde 3,1’lik güçlü bir kazançla kapatarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Cuma günü yüzde 2,6 artışla 128.957 seviyesine ulaşan endeks, olumlu mali verilerin etkisiyle yükseldi.

Lula yönetiminin mali disiplin taahhüdüne dair endişeleri hafifleten en önemli gelişme, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranla brüt kamu borcunun ocak ayında yüzde 75,3’e gerilemesi oldu. Bu oran, aralık ayında yüzde 76,1 olarak kaydedilmişti. Ekonomistlerin yüzde 76,2 beklentisinin altında gelen veri, 104 milyar real değerinde rekor bir birincil fazlaya dayanıyordu.

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HİSSELERDE SERT HAREKETLER YAŞANDI

Brezilya borsasında birçok hisse güçlü işlem gördü. Özellikle perakende devi Magazine Luiza, beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 13,2 değer kazandı. Borsa operatörü B3 ise operasyonel verilerdeki iyileşme, Carf’ta kazandığı milyar dolarlık dava zaferi ve işlem hacimlerindeki artış sayesinde yüzde 11,2 yükseldi.

Öte yandan, emtia devlerinden Petrobras yüzde 4,4, Vale ise yüzde 3,2 oranında değer kazandı. Ancak kozmetik firması Natura, dördüncü çeyrek sonuçlarında düzeltilmiş FAVÖK’ünün beklentilerin yüzde 35 altında kalmasının ardından piyasa değerinin dörtte birini kaybederek sert düşüş yaşadı.

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