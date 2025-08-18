Brezilya ekonomisinde duraklama sinyali

Brezilya Merkez Bankası tarafından açıklanan IBC-Br Ekonomik Aktivite Endeksi, Haziran 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Bu, Mayıs ayında yaşanan yüzde 0,7’lik düşüşün ardından gelen ikinci ardışık gerileme olarak kayıtlara geçti. Piyasaların beklentisi ise yüzde 0,1’lik bir artış yönündeydi.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haziran ayında tarım sektörü, yüzde 2,3 oranında bir daralma yaşadı. Bu düşüş, Brezilya ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biri olan tarımın üretim kapasitesindeki azalmayı yansıtıyor. Tarım, ülkenin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu sektördeki daralma, genel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiliyor.

SANAYİ ÜRETİMİ VE VERGİ GELİRLERİNDE ZAYIFLAMA

Sanayi sektörü de Haziran ayında yüzde 0,1 oranında bir azalma gösterdi. Bu düşüş, üretim kapasitesindeki daralmayı ve sanayi sektöründeki genel zayıflamayı işaret ediyor. Ayrıca, vergi gelirleri de aynı oranda artış göstererek ekonomideki zayıflamanın etkilerini sınırlamaya çalıştı.

HİZMET SEKTÖRÜ VE VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ

Öte yandan, hizmet sektörü ve vergi gelirleri, Haziran ayında yüzde 0,1 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, tüketici harcamalarındaki canlılığın ve hizmet sektöründeki büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bu artışlar genel ekonomik durgunluğu dengeleyecek düzeyde değil.

YILLIK BÜYÜME ORANI DÜŞÜŞTE

Haziran ayında yıllık bazda IBC-Br Endeksi yüzde 1,4 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, Mayıs ayındaki yüzde 3,2’lik büyümeden belirgin bir düşüşü işaret ediyor. Bu durum, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde daha yavaş bir büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

TARIM DIŞINDAKİ AKTİVİTE ARTIŞI

Tarım sektörü hariç tutulduğunda, IBC-Br Endeksi Haziran ayında yüzde 0,1 oranında bir artış gösterdi. Bu, diğer sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerin devam ettiğini ancak genel büyüme hızının yavaşladığını gösteriyor.

Brezilya Merkez Bankası'nın gelecekteki para politikaları ve ekonomik reformlar, ekonominin toparlanma sürecinde kritik rol oynayacaktır. Özellikle tarım sektöründeki üretim artışı ve sanayi üretiminin desteklenmesi, ekonomik büyümenin yeniden ivme kazanmasında önemli faktörler olacaktır.

Brezilya ekonomisinin önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceği, iç ve dış ekonomik dinamiklere bağlı olarak şekillenecektir. Ekonomik göstergeler ve Merkez Bankası'nın politikaları, bu sürecin yönünü belirleyecektir.