Brezilya işsizlik oranında tarihi düşüş

Brezilya'da işsizlik oranı, 2024 Kasım ayında tarihin en düşük seviyesine inerek %6,1'e geriledi. Bu oran, bir önceki çeyrekte %6,6 olarak kaydedilmişti ve piyasa beklentilerine paralel bir şekilde azalma gösterdi. İşsizlik oranındaki bu düşüş, Brezilya iş gücü piyasasındaki güçlü ivmeyi pekiştirdi. Hükümetin yüksek harcama seviyeleri, tüketici harcamalarını artırarak iş gücü talebini yükseltti. Bu gelişmeler, Brezilya Merkez Bankası’nın 2025’in başında faiz oranlarında ciddi artış yapacağına dair verdiği sinyalleri de destekledi.

İşsiz sayısı bir önceki döneme göre %7 oranında azalarak 6,8 milyona geriledi ve bu, 2014 yılının sonlarından bu yana görülen en düşük rakam oldu. Öte yandan, net istihdamda %1,4'lük bir artış yaşandı ve toplam istihdam sayısı 103,9 milyona çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, Brezilya'nın ekonomik toparlanma sürecinde iş gücü piyasasının gücünü gösteriyor.

Ayrıca, ortalama maaşlar da aylık 22 Brezilya Reali artarak 3.285 Brezilya Reali'ne yükseldi. Bu maaş artışı, çalışanlar için ekonomik iyileşmenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Brezilya'daki iş gücü piyasası, güçlü ekonomik temellerle büyümeye devam ediyor ve bu gelişmeler, Brezilya'nın 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak gibi görünüyor.