Brezilya perakende satışlarında beklenmedik artış

Brezilya perakende sektöründe ekim ayı verileri, ekonomik toparlanma sinyalleri verdi. Ekim 2024’te perakende satışlar aylık bazda %0,4 artış gösterdi. Bu oran, eylül ayındaki %0,6’lık revize edilmiş yükselişin ardından gelerek %0,2 düşüş beklentilerini boşa çıkardı.

En dikkat çekici artış, mobilya ve beyaz eşya satışlarında oldu. Bu kategoride satışlar %7,5 oranında yükseldi. Ofis ekipmanları, bilişim ve iletişim teknolojileri %2,7, tekstil, giyim ve ayakkabı %1,7 artış kaydetti. Ayrıca akaryakıt ve yağlayıcı satışları %1,3, hipermarket, süpermarket, gıda, içecek ve tütün ürünleri %0,3, kitap, gazete, dergi ve kırtasiye satışları da %0,3 artış gösterdi.

Buna karşılık, eczane, medikal ve ortopedik ürünlerde %1,1, kişisel ve ev eşyalarında ise %1,5 düşüş yaşandı.

Yıllık bazda ise perakende satışlar %6,5 oranında arttı. Bu, mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış olarak öne çıktı. Eylül ayında yıllık bazda %2,3 olarak revize edilen büyümenin ardından gelen bu güçlü performans, Brezilya ekonomisinde toparlanmanın hızlandığını gösterdi.

Türkiye için Brezilya’dan çıkan bu veriler, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelini bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle tekstil ve giyim sektöründeki artış, Türk firmalarının da bu pazara yönelik stratejilerini yeniden değerlendirmeleri için önemli bir fırsat olabilir.