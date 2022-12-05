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Güney Kore neye uğradığını şaşırdı: Brezilya şov yapıyor

Brezilya, Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore'ye ilk yarıda fark attı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:57
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Brezilya şov yapıyor. Güney Kore neye uğradığını şaşırdı

Güney Kore neye uğradığını şaşırdı: Brezilya şov yapıyor
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2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçında Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geliyor.

Maçın ilk yarısında Brezilya rakibini adeta sahadan sildi.

Daha 7. dakikada Vinicius'un nefis golüyle öne geçen sambacılar, 13. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle farkı artırdı.

29. dakikada bu kez sahneye çıkan Richarlison müthiş bir organizasyon sonucunda ceza sahasında topla buluştu ve durumu 3-0 yaptı.

36. dakikada sahanın yıldıcı Vinicius'un pasıyla arka direkte buluşan Paqueta'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

İlk yarı 4-0 tamamlandı.

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