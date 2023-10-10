Brezilya Tite'yi konuşuyor

Flamengo'da yeni teknik direktör resmen açıklandı. Brezilya ekibi göreve Tite'yi getirdiğini resmen duyurdu.

Brezilya Tite'yi konuşuyor

Editör: Hamza Özalkuş

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Flamengo'da yeni Teknik Direktör belli oldu.
Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra koltuğu Jorge Sampaoli'ye emanet eden Flamengo'da istenen sonuçlar bir türlü gelmeyince eylül ayı sonunda Arjantinli teknik adamla da vedalaşılmıştı.
Flamengo'da bir süredir Mario Jorge geçici antrenör olarak görev alırken, Brezilya temsilcisinin yeni teknik direktörü resmen açıklandı.

Flamengo'dan yapılan duyuruda Aralık 2024'e kadar göreve Tite'nin getirildiği bildirildi.
Tite'nin yardımcılıklarını Matheus Bachi, Cleber Xavier ve Cesar Sampaio'nun yapacağı kaydedildi. Fiziksel antrenör Fabio Mahseredjian ve performans analisti Lucas Oliveira'nın da Tite'nin ekibinde yer alacağı belirtildi.
Tite son olarak Brezilya Milli Takımı'nda görev almış ve 31 Aralık 2022 tarihinde görevden ayrılmıştı.

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