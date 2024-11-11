Brezilya, X yasağını kaldırdı

Brezilya, Elon Musk’ın sosyal medya platformu X üzerindeki yasağı kaldırarak dijital dezenformasyonla mücadelede önemli bir adım attı. Bu karar, mahkeme taleplerine uyulmaması nedeniyle platforma getirilen kısıtlamaların ardından geldi. Peki, X’in geri dönmesi ne anlama geliyor?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yaklaşık bir ay süren kısıtlamaların ardından X’e uygulanan yasağı kaldırdı. 30 Ağustos'ta yargıç Alexandre de Moraes, platformun yanlış bilgilendirme yayılmasını önlemek için belirlenen kurallara uymaması üzerine X'i engellemişti. Platformun yasağının kalkması için iki önemli koşul yerine getirildi: yanlış bilgi yayan hesapların engellenmesi ve Brezilya’da bir yasal temsilcinin atanması. Ayrıca, X mahkeme talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 28,6 milyon real (5,1 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti.

Misinformasyonla mücadele politikası, Brezilya’daki sosyal medya platformlarının yakından incelenmesine yol açmıştı. Elon Musk, önceki açıklamalarında bu duruma tepki göstermiş, Brezilyalı yargıcı siyasi sebeplerle ifade özgürlüğünü engellemekle suçlamıştı. Hatta, Nisan ayında Alexandre de Moraes, Musk’ı adaletin engellenmesine yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

Yasağın kaldırılması, Musk ve Brezilyalı yetkililer arasındaki gerilimi sona erdirmiş gibi görünse de sosyal medya platformlarının dezenformasyonla mücadeledeki rolü hakkında önemli bir tartışmayı gözler önüne serdi. Özellikle, bilgi kirliliği ile özgür ifade arasındaki ince çizgi, platformların nasıl düzenlenmesi gerektiği sorusunu gündeme getiriyor.