Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü

Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleșim birimlerinin üstüne düştü

Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleșim birimlerinin üstüne düştü.

Brezilya'nın Sao Paulo'ya bağlı Vinhedo kentinde meydana gelen olayda, 62 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak havada dönmeye başladı.

-002.jpg

YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Döne döne hızla alçalan uçak, yerleșim birimlerinin üstüne düştü. O anlar olay yerinde bulunan kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uçağın düşmesiyle birlikte dumanların gök yüzüne yayılması bir oldu. Düşen uçağın olduğu bölgeye giden kişiler, uçağın alev alev yandığını gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaç kişinin hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.

Son Haberler
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu Video
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı Spor
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı
Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi. 1 yaralı Gündem
Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi. 1 yaralı
Alevler geceyi aydınlattı. Vatandaşlar seferber oldu Gündem
Alevler geceyi aydınlattı. Vatandaşlar seferber oldu
Canlı yayında rezalet! Lig maçı telefondan yayınlandı Spor
Canlı yayında rezalet! Lig maçı telefondan yayınlandı
Artık elden ödeme yasak. 40 bin lira cezası var Gündem
Artık elden ödeme yasak. 40 bin lira cezası var