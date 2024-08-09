Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü

Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleșim birimlerinin üstüne düştü.

Brezilya'nın Sao Paulo'ya bağlı Vinhedo kentinde meydana gelen olayda, 62 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak havada dönmeye başladı.

YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Döne döne hızla alçalan uçak, yerleșim birimlerinin üstüne düştü. O anlar olay yerinde bulunan kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uçağın düşmesiyle birlikte dumanların gök yüzüne yayılması bir oldu. Düşen uçağın olduğu bölgeye giden kişiler, uçağın alev alev yandığını gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaç kişinin hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.