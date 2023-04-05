Brezilya'da anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik’te yer alan habere göre olay, başkent Florianopolis’e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında meydana geldi.

Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedenler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi.