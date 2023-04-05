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Brezilya'da anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:44
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Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı

Brezilya'da anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
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Sputnik’te yer alan habere göre olay, başkent Florianopolis’e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında meydana geldi. 

Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedenler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi.

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