Brezilya’da can kaybı 155’e yükseldi

Rio Grande do Sul eyaletinde son iki haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde can ve mal kaybı hızla artıyor.

Sivil Savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, ölenlerin sayısı 155'e yükselirken kayıp kişi sayısı da 94 olarak güncellendi.

Yağışların etkisiyle yaralananların sayısı 807'ye ulaşırken, sellerden etkilenen kişi sayısı 2 milyon 300 bini aştı. Ayrıca, yerlerinden olanların sayısı da 620 bini geçti.

Yetkililer, 82 bin 666 kişinin felaket bölgesinden kurtarıldığını ve 77 bin 202 kişinin barınaklarda olduğunu belirttiler.