Brezilya'da 'dini hoşgörüsüzlük' protestosu

Brezilya'da çoğunluğu Afro-Brezilya dinine mensup binlerce kişi ülkede artan dini hoşgörüsüzlüğü prtotesto etti. Rio de Jenerio'daki Copacabana Sahili'ne yapılan yürüyüşe Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo da katıldı.

Evaristo, "Ülkemizdeki en büyük mücadele, eşitsizliği azaltmaktır." diyerek yürüyüşe katılan farklı dinlere mensup kişilerin çeşitli zorluklar çektiğini belirtti.

Ülkede 2018-2023 döneminde, dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin hükümete yapılan şikayetler yüzde 140 artış gösterdi.

Afro-Brezilya dinlere mensup kişilerin yüzde 25'inin bulunduğu Rio de Janeiro'da, Evanjelik Hristiyanlığın yaygınlaşmaya başladığı, bazı dini yayma çalışmalarının diğer dinlere karşı "hoşgörüsüzlüğe" neden olduğu belirtiliyor.

Brezilya'da dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin suç işleyenler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.