Brezilya'da enflasyon tekrar yükselişe geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'da enflasyon tekrar yükselişe geçti

Brezilya'nın yıllık enflasyonu hedef aralığının üst sınırına doğru hızlanarak, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine yayılan fiyat baskılarını kontrol altına almaya çalışan Merkez Bankası'na bir darbe daha vurdu.

Brazilya Merkez Bankası tarafından bugün yayınlanan resmi veriler, Temmuz ayında fiyatların bir yıl öncesine göre %4,5 arttığını gösterdi.

Gelecek yıl sonunda para politikasına yönelik piyasa duyarlılığının bir göstergesi olan, Ocak 2026'da vadesi dolacak kontrat üzerindeki takas faizleri, beklenenden hızlı gelen enflasyon rakamının ardından Cuma günkü işlemlerde 10 baz puan yükseldi.

Politika yapıcılar, enflasyonun en az 2027'ye kadar %3 hedefinin üzerinde kalması beklenirken, kasvetli bir görünümle başa çıkmak için kıyaslama Selic'i çift haneli rakamlarda tutuyor. Fiyatlar, inatçı hizmet maliyetleri, Brezilya para biriminin (real) değerindeki düşüş ve ulaşım ücretlerindeki artış tarafından yukarı itiliyor.

Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Gabriel Galipolo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, para otoritesinin geçim maliyetindeki artışları kontrol altına almak için gerekeni yapacağını belirterek, önümüzdeki dönemde yüksek borçlanma maliyetlerinin uzun bir süreç olabileceğini söyledi.

Temmuz ayında, birçok toptan yakıt maliyetini belirleyen Brezilya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Petroleo Brasileiro SA, neredeyse bir yıldır ilk kez pompadaki fiyatları artırdı. Karar, artan küresel petrol fiyatlarına yanıt olarak geldi.

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