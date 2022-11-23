Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu getirildi

Kararın konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Vakalar arttı

Kovid-19 verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da artabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.