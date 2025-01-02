Brezilya'da köprü çökmüştü! Can kaybı yükseliyor

Kaynak: AA
Brezilya'da köprü çökmüştü! Can kaybı yükseliyor

Brezilya'da geçtiğimiz haftalarda bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu can kaybı 12'ye çıktı.

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Agencia Brasil'de çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda can kaybı arttı.

kopruu.webpHayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.

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