1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'nın yeni devlet başkanına yemin töreninde suikast girişimi

Brezilya'nın yeni devlet başkanına yemin töreninde suikast girişimi

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin yapılacağı meydana üzerinde bıçak ve havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:35
Takip Et

Brezilya’da Lula’nın yemin töreninde suikast girişimi

Brezilya'nın yeni devlet başkanına yemin töreninde suikast girişimi
+
Aa
-

Brezilya’da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın başkent Brasili’daki yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınırken, yemin törenine silahla girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Brasilia askeri polisi tarafından yapılan açıklamada, Lula’nın yemin töreninin yapılacağı Tres Poderes adlı meydana üzerinde bir bıçak ve havai fişeklerle girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı ifade edildi. Şüphelinin üzerindeki bıçağın ve havai fişeklerin meydan girişinde askeri polis tarafından yapılan üst araması sırasında bulunduğu belirtilen açıklamada, Rio de Janeiro’dan geldiği tespit edilen şüphelinin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

BAŞKENTTE SİLAH YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü Lula’nın yemin töreni sırasında güvenliğin sağlanması amacıyla 2 Ocak 2023 tarihine kadar başkentte ateşli silah ve mühimmat bulundurma yasağı getirilmişti. Silah yasağı hakkında açıklama yapan Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, yasağın 24 Aralık’ta Brasilia Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir yakıt tankerinde bomba bulunması sebebiyle getirildiğini ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
3
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
4
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
5
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
6
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
7
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿ Mutlu yıllar Türkiye ve iyi insanlar
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Ankara'da 4 köpek tüfekle vuruldu
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Yüksekova’da boş arazide bekçi ölü bulundu 
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.