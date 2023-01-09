Bolsonaro destekçilerinin devlet binalarını bastığı Brezilya'da OHAL ilan edildi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ülkede OHAL ilan etti. Bolsonaro destekçilerinin düzenlediği eylemlerde, en az 300 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Ekim ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi bastığı Brezilya'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "fanatik faşistler" olarak nitelendirdiği eylemcilerin tespit edilip yargılanarak cezalandırılacaklarını söyledi.

Olaylar sırasında şehir dışında olan Lula, Brasilia'ya dönerek hasarı yerinde inceledi. Polis, 300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

VALİ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevinden azledilmesinin ardından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

"GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETLE İZLEDİM"

Avrupa ülkelerinin liderleri, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskın düzenlemesine tepki göstererek Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yanında olduğunu bildirdi. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya'daki hükümet binalarına yapılan saldırının görüntülerini dehşetle izledim. Demokratik hukuk devletinin kalbini oluşturan kurumlara yönelik kabul edilemez bir şiddet bu. Demokratik olarak seçilmiş bir lider olan Başkan Lula'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Brezilya'da olanlar bizi kayıtsız bırakamaz. Resmi kurumlara baskın görüntüleri kabul edilemez ve herhangi bir demokratik muhalefet ile bağdaşmaz. Acilen normale dönüşe ihtiyaç var ve Brezilya kurumlarıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"DEMOKRASİYE YÖNELİK HOŞ GÖRÜLMEYECEK SALDIRILAR"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından, Brezilya'daki Bolsonaro destekçileri tarafından yapılan baskına ilişkin açıklamasında, "Barışçıl güç devrine ve Brezilya halkının demokratik iradesine zarar verecek herhangi bir girişimi kınadığını" belirtti. Sunak, Lula da Silva ve hükümetine "tam destek" verdiklerini ve gelecek yıllarda iki ülke arasında "yakın bağların" kurulmasını arzuladıklarını bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brezilya’da demokratik kurumlara yapılan saldırıların demokrasiye yönelik hoş görülmeyecek saldırılar olduğunu ifade etti. Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Brezilya'dan kendilerine kötü görüntülerin ulaştığını kaydederek "Demokratik kurumlara yapılan şiddet içeren saldırılar, demokrasiye yönelik hoş görülmeyecek saldırılardır" ifadesini kullandı. Scholz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ve Brezilya halkının yanında olduklarını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Brezilya'da yaşananların demokrasiye korkakça ve şiddet içeren bir saldırı olduğunu belirterek Brezilya halkı, onların demokratik kurumları ve Brezilya Devlet Başkanı Lula ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

"FAİLLERDEN HESAP SORULMALI"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'da yasama, yürütme ve yargı kurumlarına yapılan "şoke edici" saldırıları "en güçlü şekilde" kınadıklarını belirtti. Demokratik kurumları hedef alan bu tarz saldırıları "kabul edilemez" olarak niteleyen Schallenberg, faillerden hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

"HALKIN KARARINA SAYGI DUYULMALI"

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Norveç, Brezilya'nın demokratik kurumlarına karşı yapılan şiddet eylemini kınıyor. Bu saldırılar kabul edilemez. Brezilya halkı seçimini yapmıştır ve Brezilya halkının kararlarına saygı duyulmalıdır" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın demokratik bir şekilde seçildiği vurgulanarak Norveç'in Lula'ya desteği ifade edildi.

İsviçre'nin Brasilia Büyükelçiliği de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Brezilya'daki şiddet eylemlerini büyük bir kaygıyla takip ettiklerini belirterek Brezilya kurum ve demokrasisine desteklerini ifade etti.