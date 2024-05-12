Brezilya’da ölü sayısı 137’ye yükseldi

Eyalette geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sellerde, can ve mal kayıpları artmaya devam ediyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 137'ye, kayıpların sayısının ise 125'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, yaralı sayısının 756'ya çıktığı ve sellerden etkilenen kişi sayısının 2 milyonu aştığı ifade edildi. Yerinden edilenlerin sayısının ise 600 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, hastanelerin kapasitesinin tamamen dolduğu ve hastaların bakımı için ek takviyeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurtarma ve arama çalışmalarında 28 binden fazla kişinin görev aldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.