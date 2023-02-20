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Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 35 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:28
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Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucunda 35 kişi öldü

Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü
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Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketine neden oldu. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama-kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, sel ve toprak kayması nedeniyle kapanan yollar da yeniden açılıyor.

RİO KARNAVALI İPTAL EDİLDİ

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edildi. Sao Sebastiao'da çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve 50'den fazla evin de yıkıldığını söyleyen Sao Sebastiao Belediye Başkanı Felipe Augusto, "Kurtarma ekiplerimiz birkaç bölgeye ulaşamıyor. Bu çok karmaşık bir durum" dedi.

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