Formula 1 Brezilya Grand Prix'si yarın saat 20.00'de Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde koşulacak. Yarıştan önceyse sprint yarışı yapıldı. Yarışta McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris , 53 dakika 25.928 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görüp 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu. McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.