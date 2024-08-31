Brezilya'da twitter yasaklandı. Elon Musk küplere bindi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Brezilya'da twitter yasaklandı. Elon Musk küplere bindi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'in yasal temsilci atamayı reddetmesi nedeniyle ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Brezilya'da sosyal medya platformu X'e erişim yasağı geldi. Kararın nedeni ise eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in yasal temsilci atamayı reddetmesi...
ABD’li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) Brezilya’da erişim yasağı geldi. Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes dün, dezenformasyonla mücadele için şirketin ülkeye yasal temsilci atamayı reddetmesi üzerine platformun ülkede yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme kararı, bugün sabah saatlerinde yürürlüğe girerken, karara göre X'e erişmek için VPN kullananlar günde 8 bin 874 dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

ELON MUSK'TAN SERT AÇIKLAMA GELDİ
Brezilya’nın kararının ardından Elon Musk, sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu. X’in Brezilya'da gerçeğin bir numaralı kaynağını olduğunu belirten Musk “Brezilya'daki baskıcı rejim, insanların gerçeği öğrenmesinden o kadar korkuyor ki bunu deneyen herkesi iflas ettirecek” ifadesini kullandı. Paylaşımlarında Yargıç Moraes’i hedef alan Musk, Moraes’in yasaları çiğnediğini söyleyerek, “Açıkçası ABD yasalarına uyması gerekmiyor ama kendi ülkesinin yasalarına uyması gerekiyor. O bir diktatör ve sahtekar” dedi.
SANSÜR TARTIŞMASI
Elon Musk, Moraes'in şirketin eski yasal temsilcisini "sansür emirlerini" uygulamaya zorlamak için tutuklamakla tehdit ettiğini iddia ederek X'in Brezilya'daki ticari faaliyetlerini 17 Ağustos’ta durdurmuştu. Çarşamba günü Moraes, Musk'a yeni bir temsilci bulması için 24 saat süre vermişti. Sürenin sona ermesinden kısa bir süre sonra X tarafından yapılan açıklamada, Moraes'in siyasi rakiplerini sansürleme yönündeki yasadışı emirlerine uyulmadığı için platformun ülkede engellenmesinin beklediği belirtilmişti.
Sosyal medya platformunun Brezilya'da 22 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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