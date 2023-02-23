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Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:10
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Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
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AA'da yer alan habere göre, Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sellerde ölü sayısının arttığını bildirdi.

Afette şimdiye kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalet Sivil Savunma Koordinatörü Hengeel Ricardo Pereira açıklamasında, yaklaşık 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiğini, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Bölgeye askeri helikopterle insani yardım ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

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