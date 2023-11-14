Brezilyalı gençler rekor kırdı. Rakibine gol yağdırdı

Brezilya ile Yeni Kaledonya, U17 Dünya Kupası C Grubu 2'nci maçında karşı karşıya geldi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Uluslararası Stadyumda oynanan karşılaşmada Gabonlu hakem Pierre Ghislain Atcho düdük çaldı.

Brezilya karşılaşmadan 9-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini elde ederken Yeni Kaledonya ise 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Rayan(2), Kaua Elias(3), Estevao, Luighi Henri, Vitor ve Joao Victor kaydetti.

Brezilya, Yeni Kaledonya'yı 9 golle mağlup ettiği karşılaşmada rakip kaleye tam 77 şut yolladı.

Yeni Kaledonya, gruptaki ilk maçında da İngiltere 10-0 mağlup olmuş ve İngilizler bu karşılaşmada 20'si isabetli olmak üzere 41 şut atmıştı.