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Daniel Alves'e cinsel taciz suçlaması

Brezilya Milli Takımıyla Katar'da forma giyen Daniel Alves, İspanya'da bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 11:27
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Brezilyalı yıldız Daniel Alves'e cinsel taciz suçlaması

Daniel Alves'e cinsel taciz suçlaması
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İspanyol internet sitesi "ABC"ye göre, olay dün gece Barselona'da bir gece kulübünde yaşandı.

İspanyol portalına göre Daniel Alves, gece kulübünden genç biz kıza izinsiz dokundu ve elini elbisesinin içine soktu.
Geç kız hemen Katalan polisini aradı ama polis olay yerine geldiğinde Daniel Alves gitmişti.

Alves'in çevresi iddiaları yalanlarken, Barselona yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve kadının yakındaki bir hastanede tıbbi muayeneden geçtiğini bildirdi. 

 

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