Brezilyalı yıldız Neymar, 369 gün sonra sahalara döndü

Kaynak: İHA
Brezilyalı yıldız Neymar, 369 gün sonra sahalara döndü

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 369 gün sonra sahalara döndü.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında Al Hilal, Al Ain'i 5-4 yenerek puanını 9'a çıkardı. Maçta dikkat çeken bir diğer gelişme, Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığının ardından sahalara dönüşü oldu. Neymar, 18 Ekim 2023'te Uruguay ile oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında sol diz ön çapraz bağından sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından tekrar antrenmanlara başlayan Neymar, bu maçla birlikte sahalara dönüş yaptı. Bu galibiyet, Al Hilal için grup aşamasında önemli bir adım oldu.

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