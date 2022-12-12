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Neymar'dan duygusal veda

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden olarak gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltı atışları sonucu eleninde teknik direktör Tite istifa etmişti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:58
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Brezilyalı yıldızdan duygusal veda geldi

Neymar'dan duygusal veda
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Tite, "Görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" demişti.

Brezilya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Neymar, Tite ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Neymar, şu ifadeleri kullandı:

"Tanışmadan önce birçok kez birbirimize rakip olduk ve senin rahatsız edici olduğunu düşünüyordum. Çünkü beni yenebilmek için bir takım kurdun ve her şeyi yaptın. Ama kader bu değil mi? Antrenör olarak iyi biri olduğunu biliyorum ama insan olarak harikasın. Benim kim olduğumu biliyorsun ve en önemlisi bu. Bize öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör. Birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri olacaksın. Bu kupayı kazanmayı hak etmiştin."

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