Brezilya'nın en büyük çevre felaketi yargıya taşındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'nın en büyük çevre felaketi yargıya taşındı

Brezilya'nın en büyük çevre felaketi, 2015 yılında Samarco madeninin barajının çökmesiyle gerçekleşti. Bu olayda 19 kişi hayatını kaybederken, Doce Nehri zehirli atıklarla kirlenerek yerel topluluklar büyük zarar gördü. Mağdurlar, BHP'den 36 milyar pound tazminat talep ediyor.

Brezilya'nın en büyük çevre felaketinin mağdurları, yaklaşık dokuz yıl önce meydana gelen olay için İngiltere'deki bir mahkemeye başvurdu. 2015 yılında, BHP'ye ait Samarco madeninin barajı çökmüş ve Doce Nehri'ne tonlarca zehirli atık dökülmüştü. Olay, 19 kişinin ölümüne ve yerel toplulukların büyük zarar görmesine neden oldu. Mağdurlar, BHP'den 36 milyar pound (yaklaşık 47 milyar dolar) tazminat talep ediyor.

BHP'nin Yanıtı ve Toplumsal Etkiler

BHP avukatı, davanın "dayanağı olmadığını" savunarak şirketin barajı işlemediğini ve durum hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu belirtti. Olay, yerel halk üzerinde derin yaralar açarken, Krenak Yerli halkı için kutsal sayılan nehir de ciddi şekilde kirlenmiş durumda. Mağdurlar, BHP'nin sorumluluğunu kabul etmesini ve adaletin sağlanmasını bekliyor. Mónica dos Santos, "Bu sadece 5 Kasım'ın yıkımı değil, ondan sonraki yok oluş daha kötüydü" diyerek toplumsal etkileri vurguladı.

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