14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'nın eski Devlet Başkanı ifade verecek

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı ifade verecek

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerle ilgili ifadeye çağırılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:09
Takip Et

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, hediyelerle ilgili ifade verecek

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı ifade verecek
+
Aa
-

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağırılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı.

Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir." dedi.

Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir." diye konuştu.

Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti.

HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK OLMADIĞI SAVUNMASINDA BULUNMUŞTU

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vizeye başvurduğu kaydediliyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Taner Sağır istifa etti
2
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
7
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.