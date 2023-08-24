BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı

2. Johannesburg Deklarasyonu'nda, daha adil bir uluslararası düzenin ve çok kutuplu sistemin tesisi, sürdürülebilir kalkınmanın ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Deklarasyonda, gelişmekte olan ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK) dahil olmak üzere BM'de daha fazla temsil edilmesi çağrısı tekrarlandı.

Kovid-19'un küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin devam etmekte olduğuna dikkat çekilen deklarasyonda, ekonomik politikalar konusunda küresel fikir birliğini sağlamak için çok taraflı finans kuruluşlarının teşvik edildiği belirtildi.

KÜRESEL GIDA ÜRETİMİNİN 3'TE 1'İNİ BRICS ÜLKELERİ KARŞILIYOR

Deklarasyonda, dünya gıda üretiminin 3'te 1'ini gerçekleştiren BRICS ülkelerinin, tarımsal işbirliği yoluyla gıda güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem vurgulandı.

BRICS'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması çağrısı yinelenerek, gelecek ay New York'ta düzenlenecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nin bu konuda önemli fırsatlar oluşturulduğuna işaret edildi.

Ayrıca Brezilya'nın COP30 iklim değişikliği zirvesine ev sahipliği yapmak için aday olmasının memnuniyetle karşılandığı, 2025 yılının iklim değişikliğine karşı küresel tepkinin geleceği açısından anahtar rol oynayacağı kaydedildi.

BRICS ÜYELERİ ARASINDA PARA BİRİMLERİNİN KULLANIMI TEŞVİK EDİLECEK

Deklarasyonda, BRICS üyeleri arasında para akışının hızlı, ucuz, şeffaf ve güvenli şekilde sağlanması için gerekli ödeme sistemlerinin geliştirilmesinin desteklendiği belirtildi.

Üye ülkeler arasında yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen anlaşmaların önemine vurgu yapılarak, yerel para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Yeni Kalkınma Bankasının (NDB) üye ülkelerin altyapısını ve sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmede kilit öneme sahip olduğu da kaydedildi.

ZİRVE 2024 RUSYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Deklarasyonda, BRICS'in genişleme kararı kapsamında Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın topluluğa davet edildiği belirtildi.

Güney Afrika'nın 15. BRICS Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesinin övgüyle karşılandığı deklarasyonda Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın, Rusya'nın 2024'teki dönem başkanlığına ve 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına tam destek verdiği vurgulandı.