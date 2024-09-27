British Museum'da İpek Yolları Sergisi açıldı

British Museum, Asya, Afrika ve Avrupa’daki kültürleri birbirine bağlayan geniş yolları konu alan İpek Yolları sergisini halka açtı. Sergide, Özbekistan ve Tacikistan’dan ödünç alınan antik satranç taşları ve diğer eşyalar da yer alıyor. Sergi, 23 Şubat 2025’e kadar sürecek.

Sergi, baharatlar, develer ve kum tepecikleri hakkındaki geleneksel kavramların ötesine geçmeyi amaçlıyor. British Museum, MS 500 ile 1000 arasındaki döneme odaklanarak, temasların hızlandığı ve dinlerin ve teknolojinin geliştiği dönemi vurguluyor.

Müze, serginin girişinde, “İpek Yolları, Asya, Afrika ve Avrupa’daki toplulukları bağlayan örtüşen ağlardan oluşuyordu” ifadelerine yer veriyor. Sergi, 29 ulusal ve uluslararası ortakla çalışılarak hazırlandı.

Özbekistan, sergide önemli bir rol oynuyor. Özbekistan Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı, “şimdiye kadar bulunan en eski satranç taşı grubunu” ve Semerkant’taki Afrasiab’dan altı metre uzunluğunda bir duvar resmini ödünç verdi. Vakıf, resmin Orta Asya’dan gelen Soğdluların kozmopolitliğini çağrıştırdığını belirtti.

Sergi açılışına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in kızı Saida Mirziyoyeva da katıldı. Tacikistan Ulusal Müzesi, 7. ve 8. yüzyıl Budist kültürüne ilişkin eşyaları ödünç verdiğini açıkladı.

Sergilenen eserler arasında İsveç’te bulunan bir Buda heykelciği, Sicilya’nın Hristiyan kralı için çizilmiş İslami tarzda bir harita ve daha birçok değerli parça bulunuyor. Sergi, İpek Yolları ile bağlantılı karakterlerin hikayelerini ve dini karşılaşmaları da içeriyor.



