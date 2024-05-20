Britney Spears aklını kaçırmış!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Britney Spears aklını kaçırmış!
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın skandalları bitmiyor.

Bir zamanlar pop müziğin kraliçesi olarak anılan Britney Spears’tan kötü haber.

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Geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşıyla kavga ettikten sonra yarı çıplak otelden kaçan 42 yaşındaki Spears’ın yakınları şarkıcının akıl sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

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Yıllar süren davaların ardından ailesinin ailesinin velayetinden çıkan şarkıcının, kullanması gereken ilaçları almadığı, yoğun bir şekilde içki ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

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Daha önce defalarca madde bağımlılığı yüzünden rehabilitasyon merkezine yatan Spears’ın Instagram’da paylaştığı görüntülerde kendinden geçmiş halde olduğu gözüküyor.

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Britney'nin ruh halinde radikal değişimler yaşadığı ve sıklıkla fiziksel şiddete varan öfke nöbetleri geçirdiği söylendi.

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Britney Spears ile iletişim kurmanın şu an imkansız olduğunu söyleyen yakınları sorumlu olarak şarkıcının şimdiki sevgilisi Paul Soliz’i gösteriyor.

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13 yıl boyunca babası Jamie Spears’ın vesayetinde kalan Britney, 2021 yılında özgürlüğüne kavuşmuştu. Şarkıcının yakın çevresi bu kararın büyük bir hata olduğunu Britney'in kontrol edilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak baba Spears’ın bu görev için doğru kişi olmadığı da konuşulmuştu.

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