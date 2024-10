Brittany Mahomes hamileyken bile şıklığından ödün vermiyor

Brittany Mahomes, 20 Ekim Pazar günü Kansas City Chiefs'in San Francisco 49ers ile oynadığı maçta bir kez daha stadyumu podyuma çevirdi. 28 yaşındaki Brittany, eşi Patrick Mahomes'un maçını izlemek için şıklığını konuşturdu. Levi’s Stadyumu’nda çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Brittany, sırtında "Mahomes" ve altında Patrick’in forma numarası olan "15" yazan özel tasarım bir kot ceket giydi.

Brittany, görünümünü kahverengi botlar, gümüş bir çanta, siyah güneş gözlükleri ve saçında beyaz bir kurdele ile tamamladı. Ekim ayının başında ise, Brittany kırmızı deri pantolon ve ceket takımıyla dikkat çekmişti. Bu stil, Britney Spears'ın ünlü "Oops!... I Did It Again" klibinde giydiği deri tulumdan esinlenmişti.

Taylor Swift ve Brittany Mahomes hayranlarına kötü haber

"Monday night, ❤️," başlığıyla Instagram’da paylaştığı bu görüntü, büyük beğeni topladı. Eski futbolcu olan Brittany, maçı arkadaşları Taylor Swift ve Lyndsay Bell ile birlikte izledi. Bell, Brittany’nin hamile karnını tutarken çekilen fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı. Geçmiş yıllarda benzer pozları tekrar eden ikiliden Bell, o zamanlar hamileydi.

29 Eylül’de Los Angeles Chargers’a karşı oynanan maçta ise Brittany, daha rahat bir kombin tercih etti. Hamileliğini vurgulayan kırmızı bir tişört ve deri görünümlü eşofman altı giymişti. Üzerinde "Mahomes 15" yazan siyah bir şapka ve özel tasarım ayakkabılarla stilini tamamlayan Brittany, maçın ardından Patrick ile birlikte çekilmiş tatlı bir fotoğraf paylaştı. "Bir galibiyet daha, seninle her zaman gurur duyuyorum 15," notunu düştü.

Brittany ve Patrick Mahomes çifti, üçüncü çocuklarını bekliyor. Çiftin halihazırda Sterling adında 3 yaşında bir kızı ve Patrick "Bronze" Lavon adında 1 yaşında bir oğlu var.