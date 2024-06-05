Brocnkhorst Kara Kartal'ı yaptı. Taraftara Türkçe seslendi

Fernando Santos'un ayrılığı sonrası sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Beşiktaş herkesin beklediği açıklamayı yaptı.

Pek çok teknik adamla adı anılan siyah-beyazlılar Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamadan sadece dakikalar geçerken deneyimli teknik direktör taraftarlara ilk mesajını verdi.

Camiaya Türkçe olarak seslenen Bronckhorst mesajında "merhaba kara kartala ben Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a geliyorum" dedi.,

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken Hollandalı teknik adamın yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.