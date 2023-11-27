Brokoli suyundan şaşmayın

Brokoli suyunun yararları nelerdir?

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Brokoli suyundan şaşmayın

Brokoli, familya olarak Lahanagillere bağlı, boyut olarak küçük ve yeşil topluluklar halinde bulunan bir sebze. K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutuyor.

İŞTE BROKOLİ SUYUYARARLARI

Sindirimi düzenler.

Kansızlığı ortadan kaldırır. Anemiyi engeller.

Cilt yapısına iyi gelir.
Kansere karşı koruma sağlar.

Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı korur.

Göz sağlığına iyi gelir.


NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Oldukça sağlıklı ve vücuda yararlı olan brokoli suyuyla yapılan ve uzmanlar tarafından da tavsiye edilen bir kürdür. Taze olarak tüketilmesi önerilir.

Yapılışı;

Geniş bir tencere içerisine suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine brokolileri atın ve 5 dakika kadar kaynatın. Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve iki farklı kaba ayırın. Hem brokolileri tüketebilir hem de brokoli suyunu içebilirsiniz.

Brokoli suyu kürünü 21 gün boyunca tüketmeniz önerilir. Günde iki defa içilmesi tavsiye edilir. Kahvaltıdan önce bir bardak ve öğle yemeğinden de önce bir bardak olarak tüketilmelidir. 21 günlük bu uygulamanın sonunda brokoli suyunun muhteşem etkilerini görebilirsiniz. Ancak 21 gün uyguladıktan sonra bu küre bir süre ara verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Malzemeler;

1 litre su

250 gram brokoli

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