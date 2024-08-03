Bronckhorst: Benim ilk rekabetçi maçım

Bronckhorst'tan flaş açıklamalar

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağının üstünü çizen teknik adam, "Zor ama güzel bir maçla başlıyoruz. Benim ilk rekabetçi maçım. Güzel bir meydan okuma hepimiz için. Stadyum dolu. Atmosfer harika. Futbolcular da bundan keyif alacaklardır. Biz de maçta elimizden geldiğince rekabetçi olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden de bahseden Bronckhorst, "Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. Gelenler de öyle. Hepsi tecrübeli oyuncular. Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor." dedi.