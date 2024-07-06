Bruce Springsteen turnesini erteledi

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle birkaç konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Ses teli rahatsızlığı ilk olarak Springsteen'in dünya turnesi sırasında ortaya çıkmış ve Marsilya konserinin son anda iptal edilmesine yol açmıştı. Bu beklenmedik gelişme, sanatçının sesine 10 günlük bir dinlenme süresi verilmesini gerektirdi ve bu durum Prag ve Milano'daki konserlerin iptal edilmesine yol açtı.