Bruce Springsteen turnesini erteledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bruce Springsteen turnesini erteledi

Bruce Springsteen, ses sorunları nedeniyle turneye ara verdi ancak yakında geri dönmeyi umuyor.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle birkaç konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Ses teli rahatsızlığı ilk olarak Springsteen'in dünya turnesi sırasında ortaya çıkmış ve Marsilya konserinin son anda iptal edilmesine yol açmıştı. Bu beklenmedik gelişme, sanatçının sesine 10 günlük bir dinlenme süresi verilmesini gerektirdi ve bu durum Prag ve Milano'daki konserlerin iptal edilmesine yol açtı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Springsteen'in kampındaki hava olumlu kalmaya devam ediyor. Springsteen'in hayranlarına gönderdiği mesajda en kısa zamanda sahnelere dönme konusundaki kararlılığının altı çiziliyor.

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