Bruce Willis'in eşi acı konuştu: Hastalığının farkında olmayabilir

Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, oyuncunun sağlık durumu hakkında Today programına açıklama yaptı.

45 yaşındaki Heming'e "Bruce neler olup bittiğinin farkında mı?" diye soruldu. Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını verdi.

Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.

Heming, teşhisin konulmasının ardından her şeyi daha iyi anladıklarını belirtse de "Bu teşhisi kabul etmek yaşadığımız zorluğu hafifletmiyor" dedi.

Öte yandan Heming daha önceki açıklamalarında "Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım. Her günümü en iyi şekilde yaşamak için çok çaba harcamak zorundayım" demişti.



