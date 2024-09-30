Brüksel'de gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel Havalimanı, çalışanların grevi nedeniyle 1 Ekim Salı günü kalkış yapması planlanan tüm seferleri iptal etti. Havalimanı yetkilileri, güvenlik personelinin greve gideceğini ve operasyonlarda ciddi aksaklıkların yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." şeklinde bir açıklama yaptı. Hava yolu firmalarının etkilenen yolcularla iletişime geçeceği belirtilirken, gidiş yönlü seferleri olan yolcuların havalimanına gelmemeleri istendi.

Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceği, ancak bu uçuşlarda da iptallerin olabileceği vurgulandı. Yolculara, uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi. Grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Çalışanlar, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ederken, havalimanı altyapısının, toplu taşıma seçeneklerinin ve dinlenme alanlarının yetersiz olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, çalışma şartlarında iyileştirme talep ediyorlar.

Brüksel Havalimanı'ndaki grev, Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül tarihlerinde yaşanan benzer bir grevi hatırlatıyor; o dönemde bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik hizmetlerinde çalışanların grevi nedeniyle bütün uçuşlar iptal edilmişti.