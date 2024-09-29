Brüksel’de kritik görüşme: Brexit rafa mı kalkıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel’de bir araya gelecek. Bu toplantı, İngiltere’nin Brexit anlaşmasında baharda yapılacak revizyonun önünü açmayı hedefliyor. Starmer, hükümetinin büyüme arayışında daha yakın bağların elzem olduğu yönündeki uyarıların ardından bu adımı atıyor.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, gençlerin Avrupa ile İngiltere arasında daha özgürce hareket etmesine izin verecek bir anlaşmaya hâlâ şiddetle karşı çıkıyor. AB diplomatları, bu tür bir anlaşmanın ilkbaharda daha ciddi görüşmelerin kilidini açmanın anahtarı olduğunu düşünüyor.

AB’nin İngiltere Büyükelçisi Pedro Serrano, genç Avrupalıların İngiltere’de bir boş yıl geçirmesini kolaylaştıracak bir gençlik hareketliliği planı önerdi. Ancak daha kapsamlı bir anlaşma Starmer tarafından hemen reddedildi. Brüksel’deki yetkililer, İngiltere’nin AB bağlantılarını güçlendirme konusunda ne kadar ciddi olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi.

Bu haftaki görüşmelerin, önümüzdeki baharda yapılacak AB-İngiltere zirvesinin önünü açacağı düşünülüyor. Zirve, Starmer ile başlıca AB kurumlarının başkanları von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa arasında gerçekleşecek. İngiltere’nin 30 yaş altı için herhangi bir anlaşmaya girip girmeyeceği, Starmer’ın ilişkilerin yeniden başlatılması önerisi konusunda ne kadar ciddi olduğunun erken bir testi olarak görülüyor.

AB diplomatları, İngiltere hükümetinin öneriyi “insanların serbest dolaşımı” olarak tanımlamasından rahatsız. Herhangi bir planın zaman ve yaş sınırlaması olacağını belirttiler. Changing Europe düşünce kuruluşunda İngiltere Direktörü Anand Menon, “AB, özellikle gençlerin hareketliliğine meraklı, bu da iyi niyetin bir sınavına dönüşmüş gibi görünüyor. İngiltere ciddiyse, bu konuda bazı tavizler verecek” diye konuştu.

Downing Caddesi, gençlik hareketliliği konusunda bir anlaşmaya karşı çıkmaya devam ediyor. Ancak İşçi Partisi içeriden kişiler, göçü azaltma isteği göz önüne alındığında, Cooper’ın en büyük muhalif olmaya devam ettiğini belirtti. İşçi Partisi’nin AB’nin gümrük birliğine veya tek pazarına yeniden katılmayı düşüneceğine dair bir öneri yok. Ancak Starmer’ın Brexit anlaşmasının büyük bir yeniden çizilmesini başlatmak için siyasi riskler almaya istekli olması konusunda kafa karışıklığı var.