Bruno Fernandes nikah tazeledi

Ocak 2020'de Kırmızı Şeytanlara katılan Portekizli orta saha oyuncusu, 234 maçta 79 gol atarak takımının kilit isimleri arasında yer aldı.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon sonunda bu yaz takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentilerin ardından, bir yılı opsiyonlu olmak üzere yeni anlaşmasına imza atıldı .

Fernandes sözleşme yeniledikten sonra "Manchester United'a olan tutkumu herkes biliyor. Bu formayı giymenin sorumluluğunu ve önemini ve bu inanılmaz kulübü temsil etmek için gereken özveri ve arzu seviyelerini anlıyorum. Burada, Stretford End'de ismimin söylendiğini duymak, Leeds'e karşı üç gol atmak, Avrupa gecelerinde Old Trafford'da takıma liderlik etmek ve Wembley'de kupaları kaldırmak gibi harika anlar yaşadım ama en iyilerini hala yaşamadım" diye konuştu.