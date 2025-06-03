Bruno Fernandes'ten 3 haneli maaş teklifine ret!

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Bruno Fernandes'ten 3 haneli maaş teklifine ret!

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'e, Arabistan'dan dev bir teklif gelmişti. Portekizli yıldız, kendisine sunulan teklifi geri çevirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bruno Fernandes'e 4 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 25 milyon euro teklif etmişti. Bruno Fernandes, kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği için toplamda 100 milyon euro kazanacağı bu teklifi reddetti.

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MANCHESTER UNITED'A 95 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Manchester United'a 95 milyon euro'luk teklif sunmuştu.
Manchester United'da geride kalan sezonda 57 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 20 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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