Bruno Lage'dan transfer yanıtı! 'Kerem Aktürkoğlu Benfica'da mutlu'

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer ihtimaliyle ilgili gelen soruyu şu şekilde cevapladı:

“Kerem Aktürkoğlu büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun’la da çalışmaktan keyif almıştım. Kerem, Benfica’da olmaktan mutlu. Benim görevim onu sahaya en iyi şekilde hazırlamak. Transfer konuları ise tamamen başkanların karar vereceği meseleler.”