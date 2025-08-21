Bruno Lage'dan transfer yanıtı! 'Kerem Aktürkoğlu Benfica'da mutlu'

Kaynak: Haber Merkezi
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage Fenerbahçe maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen transfer sorusuna yanıt verdi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage golsüz eşitlikle sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

fenerbaghce-benfica-0006-aa-20250820-38879630-38879627-fenerbahce-v-benfica-uefa-champions-league.jpg

Portekizli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer ihtimaliyle ilgili gelen soruyu şu şekilde cevapladı:

“Kerem Aktürkoğlu büyük bir oyuncu. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum, aynı şekilde Orkun’la da çalışmaktan keyif almıştım. Kerem, Benfica’da olmaktan mutlu. Benim görevim onu sahaya en iyi şekilde hazırlamak. Transfer konuları ise tamamen başkanların karar vereceği meseleler.”

