BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...

Sahte e-imza skandalına ilişkin BTK, suskunluğunu bozdu. BTK, skandalın bir üniversitenin şikâyeti üzerine ortaya çıktığı aktardı. BTK, "BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza derhal iptal edilmiş, devam eden çalışmalarda ise 9 ek sahte e-imza daha iptal edilmiştir. Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları güçlendirilerek daha etkin önlemler alınmıştır” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gündemi derinden sarsan sahte e-imza vakalarına ilişkin suskunluğunu bozdu.

BTK, sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikayetiyle birlikte başladığını açıkladı.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürüldüğü aktarıldı.

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edildiği açıklandı.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderildiğini belirtildi.

İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirildi.

Son Haberler
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı
Ünlü gazeteci BTK’nın FETÖ altyapısını ifşa etti! Asıl kara delik o bakanlıkta çıktı…
Ünlü gazeteci BTK’nın FETÖ altyapısını ifşa etti! Asıl kara delik o bakanlıkta çıktı…