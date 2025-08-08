BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gündemi derinden sarsan sahte e-imza vakalarına ilişkin suskunluğunu bozdu.

BTK, sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikayetiyle birlikte başladığını açıkladı.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürüldüğü aktarıldı.

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edildiği açıklandı.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderildiğini belirtildi.

İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirildi.