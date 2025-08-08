Ünlü gazeteci BTK’nın FETÖ altyapısını ifşa etti! Asıl kara delik o bakanlıkta çıktı…

Ünlü gazeteci Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında sahte diploma skandalı sonrası gündeme gelen BTK’da halen FETÖ döneminden kalan altyapıyı kullanıldığını iddia ederken, e–imza skandalında asıl kara deliğin Sağlık Bakanlığı’ndan çıktığını yazdı.

Türkiye gündemini derinden sarsan diploma skandalının dışında e–imza skandalı da gündeme geldi. Skandala dair ünlü gazeteci Tolga Şardan, bugünkü ‘Sahte diploma skandalında BTK sürecin neresinde?!’ başlıklı köşe yazısında skandal iddiaları gün yüzüne çıkardı.

“BTK’DA FETÖ DÖNEMİNDEN KALAN ALTYAPIYI KULLANIYOR”

“BTK’da imza sahibine yönelik “dikkat, ikinci imzan var” uyarı sistemi yok” diyen Şardan, Asıl konunun yolsuzluk, usulsüzlük ya da sahtekârlığın alt yapısının nasıl oluşturulduğu olması gerektiği söyledi. Şardan, BTK’da halen FETÖ döneminden sistemin kullanıldığını iddia etti. Şardan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bina FETÖ’yle mücadelenin başladığı dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne tahsis edildi. Emniyet’in yerleşkeyi boşaltmasıyla tesise bu kez BTK yerleşti. BTK halen FETÖ döneminden kalan altyapıyı kullanıyor. Sistem aynı. Ülkenin internet alt yapısının çökeceği gerekçesiyle BTK sistemi yenilemiyor. Yenilenmeyen sistem, tıpkı e–imza skandalında olduğu gibi patlıyor. Büyük sıkıntıya neden oluyor.”

ASIL KARA DELİK SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA

Asıl kara deliğin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyleyen Şardan, her satırları korkunç olan detayları paylaştı. Şardan, “Asıl sorun, sağlık sisteminde. Kara delik Sağlık Bakanlığı. Bu ülkenin TC kimlik numarasını taşıyan herkesin Sağlık Bakanlığı’ndaki verileri tehlike altında. Örnek vermek gerekirse, bir doktorun e–imzası yasa dışı kullanılarak kırmızı / yeşil reçeteler hazırlanması, medikal cihazların kullanımı. Bunların hepsi büyük paralar” dedi.

ÇELİK: BU KONU DEVLET KURUMLARI TARAFINDAN BİR YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in ise skandallara ilişkin, “Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından bir yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı’nca bu soruşturmalar yürütülmüştür” ifadelerini kullanmıştı.