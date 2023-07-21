BTK’dan Twitter için yasak kararı

BTK, sosyal medya platformu Twitter'la ilgili reklam yasağı kararı aldı. Buna göre Türkiye'deki yerleşik vergi mükellefleri sosyal medya platformuna yeni reklam veremeyecek.

BTK’dan Twitter için yasak kararı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan dikkat çeken bir karar çıktı.

Buna göre Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter’a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twitter’a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan BTK kararı şöyle:

“Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

100 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR

Yasaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, kendisi tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verebiliyor.

Reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

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