BTP lideri Hüseyin Baş 'AKP adaleti'ne isyan etti

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün gerçekleştirilen Bağımsız Türkiye Partisi'nde (BTP) 9, Olağan İstanbul İl Kongresi'nde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, hakkındaki soruşturma ile teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik söylemleri ele alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasına yönelik uygulanan prosedürleri "Apo'nun serbest bırakılmasının tartışıldığı günlerde bu kardeşiniz hakkında adli tedbir uygulanıyor! Apo'yu serbest bırakacaksın, bana adli tedbir uygulayacaksın! Neresinde bunun hak, neresinde bunun adalet!" ifadelerini kullanarak eleştirdi.

Öte yandan Hüseyin Baş, Erdoğan'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik ise "(Erdoğan) Diyor ki; "kanuna herkes uyacak". Kanuna herkes uyacakta; 3. kez aday olması anayasaya göre aykırı olanlar, kanuna uyup Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçecek mi?" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASINA YÖNELİK NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ilgili açıklamalarda bululunarak "Biz buradayız. Bu suç, devlete karşı işlenen bir suç olarak nitelendirilir. Ne hazin kaderdir ki, devletçi olan tek siyasi parti genel başkanı bu yaptırıma maruz bırakılıyor. Ben, devletim için boş kağıda imza atmışım; her hafta değil, her gün atarım. Sorun burada değil, asıl mesele hukukun bir sopa olarak, demokrasinin kılıcı gibi insanların üzerinde geziyor olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.