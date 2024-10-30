BTP Lideri Hüseyin Baş: O devlet aklı, ABD'nin aklı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkulu bir programla kutladı. Bakırköy Cem Karaca Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen cumhuriyet kutlamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın da katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından, İlahiyatçı Ali Nezir, Atatürk’ün Rıfat Börekçi’ye hazırlattığı hutbelerden birini okudu ve ardından da Atatürk ve silah arkadaşları için hep birlikte dua edildi.

Farklı yörelerden halk oyunlarının sahnelendiği programda hep beraber marşlar söylendi. Çocukların sahnedeki coşkusuna BTP lideri Hüseyin Baş da eşlik etti. Programda kapanış konuşmasını yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin sıcak gündemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet etmesiyle ilgili konuşan BTP lideri, bu çıkış için ‘Devlet aklı devreye girdi’ ifadesinin kullanılmasını eleştirdi ve “O, ABD devletinin aklı” dedi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi:

‘HANİ TERÖRÜ BİTİRMİŞTİNİZ?’

“Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı, bütün televizyonlarda ‘Bahçeli'nin tarihi çıkışı’ diye anlatılıyor. Tarihi çıkış neymiş? Terörün elebaşı Meclis’e gelsin! Tarihi çıkışa bak, tarihi el uzatmaya bak! Siz demediniz mi, ‘Biz bu ülkede terörü bitirdik’ diye. Siz demediniz mi, ‘Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ diye. Bunları biz mi iddia ettik, biz mi uydurduk? Sen o çıkışı yaptın ya da sana birileri bu çıkışı yaptırdı, ertesi gün beş şehit verdik. Şimdi bu şehit kanları kimin elinde? 40 senedir bu şehit kanları acaba kimin elinde?

‘KAVRAMSAL OLARAK KÜRT SORUNU DİYE BİR İFADE OLAMAZ’

Neymiş, Kürt sorunu varmış! Ana muhalefet de, ‘Kürt sorunu yok dersen Türkiye'yi 50 sene geriye götürürsün’ diyor. Kardeşim ‘Kürt sorunu var’ dersen Türkiye'yi 150 yıl geri götürürsün. Kürt sorunu var demek Türkiye'yi 150 yıl geri götürmek demektir. Bakın kavramsal olarak böyle bir ifade olamaz. Biz bunu Bağımsız Türkiye Partisi olarak reddediyoruz. Kavramsal olarak Kürt sorunu diye bir ifade olamaz. Bir kere Kürt sorunu demekle bizim Kürt kardeşlerimizi de kandırıyorlar. Kürt sorunu demek Kürt’e atfedilen bir ifade değil, Kürt sorunu Kürt’ün dışındakilere atfedilen bir sorun. Yani geliyorsun Laz’a, Çerkez'e, Arnavut’a, Türk’e, Boşnak’a diyorsun ki; Kürt sorunu var... Bu, bu anlama gelmiyor mu?

‘BU ÜLKEDE KÜRT SORUNU YOK, İKTİDAR VE MUHALEFET SORUNU VAR’

Bana, ‘Kürt kardeşlerimizin bazı sorunları var’ de. Kürtlerin eğitim sorunu var, ekonomi sorunu var, emeklilerinin maaş sorunu var, asgari ücretinin düşüklüğü sorunu var, yeraltı kaynaklarının, altınının, petrolünün, borunun, alüminyumunun, doğalgazının yabancıya peşkeş çekilme sorunu var, tarım yapanının ürettiği ürünü bedavaya sokağa dökme sorunu var ama bu sorun Kürtlerimizin sorunu değil, bu sorun iktidarın sorunudur. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, bu ülkede iktidar sorunu vardır, bu ülkede muhalefet sorunu vardır.

‘O AKIL ABD DEVLETİNİN AKLI!’

Sayın Bahçeli, ‘Apo gelsin Meclis’te konuşsun’ dedi. Ondan sonra ‘Tarihi çağrı yaptı’ diyen medya ekibi hep bir ağızla, ‘Devlet aklı devreye girdi’ demeye başladı. Olaya bak; devlet aklı devreye girmiş! Milyonlarca mülteci sınırdan geçti neredeydi o devlet aklı? Kozmik odaya girildi neredeydi o devlet aklı? Kıbrıs'ta referandum yapıldı, Rum ‘hayır’ demeseydi Kıbrıs gidiyordu neredeydi o devlet aklı? Bak, o devlet aklı ABD’nin aklı. Türkiye'de"