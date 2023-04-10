BTP lideri Hüseyin Baş tv100 canlı yayınında açıkladı. Seçime katılmama kararı aldık. Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tv100 Ana Haber'de Ece Üner'e açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Baş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BİZ BU SEÇİME KATILMAMA KARARI ALDIK"

- Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçime Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

İYİ PARTİ'NİN TEKLİFİ DOĞRU

(İYİ Parti'nin 'Trabzon 2. Sıra' teklifini reddetti iddiası) İddia doğrudur. Bizim bugüne kadar ittifak gibi bir talebimiz olmadı ama aylar öncesinde Akşener 'birlikte hareket edelim' şeyleri olmuştu. Bizde 'seçim sürecinde bakalım' demiştik. Biz 6'lı masaya da çağrıda bulunmuştuk. Biz Türkiye'nin geleceğine yön verebilecek fikirlerimi ortaya koyalım, istişare yapalım demiştik. Dolayısıyla biz birlikteliklerimizi karşılıklı çıkarlar çerçevesinde tutmak zorundayız.

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