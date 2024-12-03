BTP Lideri Hüseyin Baş’tan 'Halep'i alıyoruz' diye sevinenlere cevap

Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi sürüyor.

Suriye’deki olaylarda iktidara yakın medya Halep konusunda tepki çeken sözler söyledi.

İktidar kanadının “Halep’i alıyoruz” sözlerine BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çeken yorumlar geldi.

Hüseyin Baş’ın açıklamaları şu şekilde:

“ESAD’IN HÜKÜMRANLIĞINA SON VERMEK İÇİN BİZ ORAYA GİRDİK”

“Son 1-2 gündür ne görüyoruz haberlerde, Halep düştü düşecek. Şu anda Halep'e muhalifler gidiyor, muhalifler yürüyor. Halep'in şu meydanı ele geçirildi, Halep'in bu meydanı ele geçirildi. Halep dediğin, şuradan 250 kilometre.

Kilis, bizim toprağımız, oradan böyle gözünü bak Halep. Halep dediğin de orası, böyle bir yerden bahsediyor. Tüm bu gelişmeler olurken, hükümetin yetkililerinin beslediği medya trolleri ne demeye başladılar?

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Önce 2011'de dediler, bu Esad dediler zalim ve bizim bu zalim Esad'ın zulmettiği insanları kurtarmamız lazım diye sizi ikna etti.

Başka bir şey için değil. Bunları kurtarmak için Suriye’nin özgürlük savaşçılarına destek olmamız lazım dediler. Ve bunlara Esad'ı indirip Suriye yönetimini teslim etmemiz lazım dediler. Bunu dediler, bugün de diyorlar ki, Halep'i alıyoruz.

“SEN BIRAK HALEP'İ ALMAYI SEN KIBRIS’I KORU BE”

Ya abiciğim sen Halep'i, Şam'ı özgürlük savaşçılarına vermek için mi oradasın? Almak için mi oradasın? Bir karar ver!

Dünyada herhangi bir ülkenin herhangi bir vatandaşı bugün çıksa dese ki, Kilis’i alıyoruz.

Ne düşünürsün? Ayağa kalkarsınız. E şimdi siz oturduğunuz yerden, koca bir devleti, koca bir milleti, bu Türk milletine ve Türk devletine niye düşman etmeye çalışıyorsun? Sen bırak Halep'i almayı, sen Kıbrıs’ı koru be.

Sen adalarını koru ya. Sen kendi Misak-i milliğini korumaktan acıtsın. Sen bu noktadasın.”